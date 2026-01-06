La Groenlandia è al centro di discussioni tra gli Stati Uniti, con l'ex presidente Trump che valuta diverse strategie, inclusa l'ipotesi dell'impiego delle forze armate. La Casa Bianca ha confermato che il tema è oggetto di approfondimenti, suscitando attenzione tra gli alleati europei. Dopo una reazione cauta dell’Unione europea, la possibilità di intervento statunitense rappresenta un elemento di incertezza nelle relazioni internazionali riguardo all’isola danese.

" Donald Trump e il suo team stanno discutendo diverse opzioni per perseguire questo importante obiettivo di politica estera e, naturalmente, l'utilizzo delle forze armate statunitensi è sempre un'opzione a disposizione del comandante in capo": con questa dichiarazione della portavoce Karoline Leavitt, la Casa Bianca gela gli alleati europei che, dopo la timida reazione dell'Unione europea, si erano stretti intorno all'isola danese. Poche ore prima i principali leader europei, da Macron a Meloni, da Merz a Starmer, avevano preso posizione respingendo le mire degli Stati Uniti sulla Groenlandia nel timore che, dopo il Venezuela, Donald Trump decida di usare la forza anche per prendere il paese artico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Groenlandia, Trump valuta diverse opzioni: anche l'uso dell'esercito

