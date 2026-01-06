Groenlandia Dove il ghiaccio può sciogliere la Nato

La Groenlandia, con la sua vasta superficie ghiacciata, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel contesto geopolitico globale. In un quadro di tensioni internazionali che coinvolge Russia, Ucraina, Cina e Stati Uniti, il futuro di questa regione potrebbe influenzare equilibri strategici e alleanze, mettendo alla prova la stabilità della NATO e aprendo nuove sfide per la sicurezza europea.

Copenaghen, 6 gennaio 2026 – Con la guerra tra Russia e Ucraina che continua a spargere sangue ai confini dell'Unione europea, mentre la Cina mantiene intatte le proprie pretese su Taiwan, c'è un altro dossier che rischia di aprire un fronte inatteso nella competizione globale: quello tra Stati Uniti e Danimarca. Oggetto del contendere: la Groenlandia. Un'isola apparentemente remota e disabitata – con 0,03 abitanti per km quadrato è il territorio meno densamente popolato sul Pianeta –, ma strategicamente centrale: terre rare, controllo delle rotte artiche, proiezione militare e accesso al Grande Nord.

