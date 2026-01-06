Giubileo | Papa Leone XIV chiude Porta Santa Basilica San Pietro il momento visto dai monitor della Questura

Il 6 gennaio 2026, alle 9:41, Papa Leone XIV ha ufficialmente chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro, segnando la conclusione del Giubileo. L’evento, seguito anche tramite i monitor della Questura, rappresenta un momento importante nel calendario liturgico e nella gestione delle celebrazioni religiose in Vaticano.

Alle 9.41 di martedì 6 gennaio 2026 Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. “Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza”, ha detto il Papa nella formula prevista dal rito. Prima di chiudere la Porta Santa, che era stata aperta da Papa Francesco il 24 dicembre del 2024, Prevost ha sostato alcuni secondi in silenzio. Dalla sala Grandi Eventi della Questura di Roma, il questore Roberto Massucci ha assistito al momento ringraziando le forze dell’ordine per il lavoro svolto nell’anno Santo a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

