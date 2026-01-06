Chiusura del Giubileo e della Porta Santa di San Pietro con Papa Leone XIV | orario a che ora streaming

Il 6 gennaio 2026, in occasione dell’Epifania, si conclude il Giubileo e la Porta Santa della Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV. La cerimonia si svolgerà alle ore 10:00 e sarà trasmessa in diretta streaming e su Rai 1. Qui troverete tutte le informazioni su orario, modalità di visione e dettagli sulla Messa di chiusura, che segna la conclusione del grande evento religioso.

Chiusura del Giubileo e della Porta Santa della Basilica di San Pietro: orario, a che ora, streaming, canale, Rai 1, oggi, 6 gennaio 2026, Epifania, Messa, Papa Leone XIV. Oggi, 6 gennaio 2026, Solennità dell’Epifania, Papa Leone XIV chiude ufficialmente l’Anno Santo, il Giubileo della Speranza, con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. Un appuntamento significativo per molti fedeli, con la chiusura dell’ultima Porta Santa, simbolo del Giubileo, che riprende le parole di Gesù nel Vangelo: “Io sono la porta”. Oltre 30 milioni i pellegrini che si sono recati a Roma in questo anno. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chiusura del Giubileo e della Porta Santa di San Pietro con Papa Leone XIV: orario, a che ora, streaming Leggi anche: Natale a San Pietro con Papa Leone XIV: orari e dove vedere in tv e streaming Messe, Urbi et Orbi e chiusura del Giubileo Leggi anche: Papa Leone XIV domani chiuderà la Porta Santa di San Pietro: sarà presente Mattarella La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giubileo, lo svolgimento del rito di chiusura della Porta Santa a San Pietro; Sito Istituzionale | Giubileo: il 6 gennaio chiude la Porta Santa di San Pietro; Giubileo 2025, chiusa anche la Porta Santa della basilica di San Paolo fuori Le Mura; Solenne celebrazione di chiusura del Giubileo ordinario 2025 per la. Basilica di San Pietro, alle ore 9.30 la chiusura della Porta Santa - 30 la chiusura della Porta Santa e la messa per l'Epifania celebrata dal Papa, con il presidente della Repubblica Mattarella. ilmessaggero.it

Chiusura Porta Santa della Basilica di San Pietro/ Papa Leone XIV compie Giubileo 2025: “sperare è generare” - Chiusura della Porta Santa in San Pietro: termina oggi 6 gennaio 2026 il Giubileo 2025 inaugurato da Papa Francesco e completato da Leone XIV ... ilsussidiario.net

Giubileo 2025, si chiude la Porta Santa di San Pietro: strade chiuse e divieti di sosta in Vaticano - Il programma della giornata con la Porta Santa sigillata, messa e angelus ... fanpage.it

Chiusa la Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore

Con la chiusura dell’ultima Porta Santa, termina domani il Giubileo. Che cosa ha rappresentato, secondo te, per Roma e per il paese questo evento Hai partecipato Sei stato a Roma Hai visto dei cambiamenti Scrivi un commento, lo leggeremo in trasmiss - facebook.com facebook

Pronto il piano sicurezza per la chiusura del Giubileo, varchi e droni. Cento agenti lungo il colonnato per i controlli, sorvegliato il Tevere #ANSA x.com

