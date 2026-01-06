Giubileo Massucci | Anno Santo lascia eredità importante anche per sfide sicurezza

Il Giubileo si conclude, lasciando un’eredità significativa per la gestione degli eventi di grande portata a Roma. La capitale ha dimostrato competenza e responsabilità nel fronteggiare queste sfide, fornendo un patrimonio che deve essere preservato e migliorato. Con l’attenzione alle future sfide, come quelle previste per il 2026, è fondamentale che l’insieme delle istituzioni continui a lavorare al servizio dei cittadini, rafforzando le proprie capacità.

"Si chiude il Giubileo, ma lascia un'eredità importante. Il sistema della Capitale ha dimostrato di saper gestire grandi eventi con competenza e senso di responsabilità e consegna al futuro prossimo un patrimonio che va custodito e rafforzato perché le sfide che anche per il 2026 si annunciano sono importanti, impegnative e richiedono che questo insieme istituzionale, questa capacità, possa mettersi al servizio dei cittadini e possa diventare la caratteristica di questo impegno che verrà". Così il questore di Roma Roberto Massucci nella sala Grandi Eventi della Questura di Roma per il coordinamento per la gestione dell'ordine pubblico per la conclusione del Giubileo della Speranza, con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro.

