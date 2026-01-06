Giubileo Massucci | Impegno di 70mila operatori per la sicurezza di 33mln pellegrini

Durante il Giubileo, un vasto sistema di sicurezza ha coinvolto circa 70.000 operatori delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari e del volontariato. Questo impegno ha garantito la sicurezza di circa 33 milioni di pellegrini che hanno partecipato agli eventi a Roma. L’efficace coordinamento tra istituzioni e enti ha assicurato un’organizzazione efficiente e responsabile dell’evento, sottolineando l’importanza di un sistema integrato per gestire grandi flussi di persone in sicurezza.

"Sul fronte della sicurezza, nell' impegno per il Giubileo va considerato l'insieme istituzionale, il 'Sistema Paese', in cui 70 mila operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia Penitenziaria, a cui si è aggiunto l'impegno della Polizia Locale di Roma Capitale, dei sanitari dell'Ares18, del volontariato, hanno garantito la sicurezza di 33 milioni di pellegrini che si sono recati a Roma per prendere parte agli eventi giubilari". Così il questore di Roma Roberto Massucci nella sala Grandi Eventi della Questura di Roma per il coordinamento per la gestione dell'ordine pubblico per la conclusione del Giubileo della Speranza, con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro.

