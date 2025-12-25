Il Papa nell' omelia | Basta guerra Mosca e Kiev dialoghino | Giubileo chiusa la Porta Santa in Basilica SMaria Maggiore

L'invito del Pontefice ai fedeli: "Non serviamo una parola prepotente, ne risuonano già dappertutto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il Papa nell'omelia: "Basta guerra, Mosca e Kiev dialoghino" | Giubileo, chiusa la Porta Santa in Basilica S.Maria Maggiore

Leggi anche: Il Papa nell'omelia: "L'umanità provata grida, dalle tende di Gaza ai giovani al fronte" | "Basta guerra, Mosca e Kiev dialoghino"

Leggi anche: Giubileo, chiusa la Porta Santa in Basilica S.Maria Maggiore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Papa nell'omelia: L'umanità provata grida, dalle tende di Gaza ai giovani al fronte | Basta guerra, Mosca e Kiev dialoghino; Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Messa della notte di Natale, in 5mila in piazza San Pietro. Papa Leone: «Basta violenza e sopraffazione». Poi cita Francesco; Il monito di Papa Leone XIV alla Curia romana: “Basta smanie di primeggiare e sotterfugi, evitare….

Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: "Economia distorta tratta uomini come merci" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: 'Economia distorta tratta uomini come merci' ... tg24.sky.it