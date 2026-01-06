Giappone terremoto di magnitudo 5.6 tra Shimane e Tottori | la gente scende in strada

Martedì alle 10.18, un terremoto di magnitudo 5.6 ha interessato l’area tra Shimane e Tottori, nell’ovest del Giappone. L’ipocentro si trovava a circa 10-15 chilometri di profondità. Nessun ferito o danno rilevante è stato segnalato, ma molte persone sono scese in strada per precauzione. La zona rimane sotto monitoraggio per eventuali sviluppi successivi.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito martedì alle 10.18 ora locale l'ovest dell'isola di Honshu, tra le prefetture di Shimane e Tottori, in Giappone, con ipocentro a circa 10-15 chilometri di profondità, senza provocare feriti né danni significativi. Il sisma, il primo di magnitudo 5 o superiore nell'area dal 2018, è stato seguito da ulteriori repliche, tra cui magnitudo 5.1 e 5.4. Non ci sono rischi di tsunami. Nelle immagini l'allarme terremoto arrivato su un treno e poi la gente in strada a Yonago nella Prefettura di Tottori.

