Notizia in aggiornamento Nuova scossa di terremoto in Irpinia. Un sisma di magnitudo 4.0 è stato registrato dall’Ingv alle 21.49 in provincia di Avellino. L'epicentro è stato registrato a un chilometro di distanza da Montefredane, nell’Avellinese, a una profondità di 14.1 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in modo netto dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi comuni dell'Irpinia. Ai centralini dei Vigili del fuoco sono arrivate centinaia di telefonate di persone che chiedevano informazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terremoto in Irpinia di magnitudo 4.0: gente per strada. Sentito in tutta la Campania

