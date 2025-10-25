Terremoto in Irpinia di magnitudo 4 gente in strada Avvertito in tutta la Campania
E' il sisma più forte dello sciame in atto da ieri che ha fatto registrare altre scosse di intensità superiore a magnitudo 3. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Terremoto in Irpinia: nuova scossa nella notte. Tre eventi in meno di 24 ore salernonotizie.it Una nuova scossa di terremoto ha colpito l’Irpinia nella notte: magnitudo 2.1 alle ore 1.19 con epicentro a Montefredane, a 17 km di profondità. Nessun danno segnala - facebook.com Vai su Facebook
