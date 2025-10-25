Terremoto in Irpinia di magnitudo 4 gente  in strada Avvertito in tutta la Campania

E' il sisma più forte dello sciame in atto da ieri che ha fatto registrare altre scosse di intensità superiore a magnitudo 3. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

terremoto in irpinia di magnitudo 4 gente160 in strada avvertito in tutta la campania

