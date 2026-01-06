Giacomo Raspadori è al centro delle trattative di mercato di gennaio, con la Roma che mostra interesse per il suo trasferimento. Secondo fonti, Gasperini ha contattato direttamente l’attaccante per illustrargli il ruolo di protagonista nel reparto offensivo giallorosso. Come Lucca, Raspadori rappresenta uno dei profili più discussi in questa sessione di mercato, con un eventuale trasferimento che potrebbe influenzare gli equilibri della squadra.

Giacomo Raspadori, come Lorenzo Lucca, sono i nomi più caldi di questo mercato di gennaio. Si parla da settimane del fatto che l’ex attaccante del Napoli dovrebbe lasciare l?Atletico per approdare alla Roma di Gasperini. Quasi una certezza orami, se non fosse che negli ultimi giorni si sono sollevati dubbi sulla volontà di Jack che vorrebbe guadagnare di più e proprio per questo starebbe aspettando altre possibili proposte prima di decidere. Raspadori alla Roma?. Il Corriere di Roma ha fatto il punto della situazione in merito al possibile approdo in giallorosso di Giacomo Raspadori. “La Roma ancora punta forte su Raspadori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini ha chiamato Raspadori per spiegargli che diventerebbe il centro dell’attacco della Roma (Corriere)

Leggi anche: Dybala al centro dell’attacco: la scommessa di Gasperini per far segnare la Roma

Leggi anche: Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! C’è anche un altro giocatore nel mirino di Gasperini per l’attacco giallorosso: sarà derby con la Lazio per Raspadori!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gasperini sorride: accelerata Roma, in attacco arriva Raspadori; Gasperini in pressing per Raspadori: ieri la chiamata per convincerlo; Gasperini torna a Bergamo: Sarà bello salutarsi. Raspadori? Chiedete in Spagna; Calcio: Gasperini 'Raspadori-Roma? Chiedete in Spagna se è fatta...' - Calcio.

DA ROMA - Gasperini vuole Raspadori al centro del suo attacco, contatti con l'ex Napoli - Il Corriere di Roma scrive del possibile arrivo in giallorosso di Giacomo Raspadori, ex attaccante del Napoli ora all'Atletico Madrid: "La Roma ancora punta forte su Raspadori. napolimagazine.com