Dybala al centro dell’attacco | la scommessa di Gasperini per far segnare la Roma
La soluzione aveva lasciato un po’ tutti perplessi. Anche perché i primi due tentativi erano stati pressoché disastrosi. Pur di sopperire all’ allergia al gol dei suoi centravanti, infatti, Gian Piero Gasperini aveva schierato come falso nove Paulo Dybala. Una scelta che si era ripetuta nelle sfide casalinghe contro il Torino e l’ Inter. E il risultato era stato lo stesso: un successo di misura. Ma per gli ospiti. Con la Roma che aveva faticato clamorosamente a creare occasioni da gol. Così proprio quando gli addetti ai lavori avevano dato per cassato l’esperimento, ecco che il tecnico di Grugliasco ha preso tutti in contropiede. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Lo scudetto guarda al centro-Sud. Dybala e firma l'1-0 in casa Sassuolo. I giallorossi sfiorano più volte il bis e raggiungono in testa il Napoli. $SassuoloRoma - X Vai su X
Ufficiale l’undici che sfiderà il Sassuolo: Gasperini lancia Leon Bailey dal primo minuto! 🇯🇲 Celik torna nei tre di difesa, rientrano Cristante e Ndicka, ce la fa Kone 🆗 Fuori Dovbyk, Ferguson e Pellegrini: in avanti ci sarà Dybala al centro dell’attacco della Ro - facebook.com Vai su Facebook