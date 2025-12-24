Carlo Ravazzin è nominato componente del collegio dei revisori di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organismo strategico a supporto della competitività del sistema produttivo nazionale sui mercati internazionali. La nomina rappresenta un importante riconoscimento istituzionale del suo profilo tecnico e della consolidata esperienza professionale maturata in oltre 25 anni di attività nei settori fiscale, societario, dell’auditing e della consulenza in materia di crisi d’impresa. Dottore Commercialista e Revisore Legale, Carlo Ravazzin è Adjunct Professor presso la Luiss Business School, dove contribuisce alla formazione manageriale su tematiche economico-giuridiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Consiglio comunale Napoli, eletto il Collegio dei Revisori

Leggi anche: Museo Archeologico Nazionale, scelto il collegio revisori: ecco da chi è composto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Carlo Ravazzin entra nel Collegio dei Revisori di ICE – Agenzia per l’internazionalizzazione.