Dal 2 gennaio, Francesco Spini assume il ruolo di Company Spokesperson nel gruppo Enel, all’interno del Ceo Office. In questa posizione, sarà il punto di riferimento per comunicazioni ufficiali e rappresenterà l’azienda nelle relazioni con il pubblico e i media. La sua nomina rafforza l’impegno di Enel nel mantenere una comunicazione trasparente e coerente con i propri valori e obiettivi aziendali.

Dal 2 gennaio Francesco Spini è il nuovo Company Spokesperson nel gruppo Enel, all’interno del Ceo Office. Giornalista professionista, Spini ha una lunga esperienza nel settore dell’informazione e della comunicazione strategica. Nato a Sondrio nel 1974, ha lavorato per quasi 22 anni a La Stampa, quotidiano nel quale ha svolto gran parte della sua carriera. Nel corso degli anni ha operato come reporter e commentatore, fino a diventare capo della redazione di Milano. Nel suo percorso professionale ha seguito i principali eventi economici degli ultimi due decenni, scrivendo anche per Il Sole 24 Ore, Miaeconomia ed Eurofinanza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Francesco Spini è portavoce del gruppo Enel e del suo ceo

