Chi è Marco Centenari il Ceo del Gruppo San Donato e nuovo amministratore unico del San Raffaele di Milano
Il cda del Gruppo San Donato ha affidato a Marco Centenari l'incarico di amministratore unico del San Raffaele di Milano dopo il caos all'ospedale e le dimissioni di Francesco Galli. Classe 1968, è laureato in Ingegneria Chimica al Policlinico e Cavaliere della Repubblica dal 2015. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ospedale San Raffaele: revocato l'amministratore unico Galli, nominato Marco Centenari
Con 63 sedi e tre Irccs, il Gruppo San Donato è la prima azienda in Italia in campo ospedaliero. "Forniamo un servizio pubblico a tutti gli effetti", dice l'amministratore delegato, Marco Centenari. Fondato nel 1957, il Gruppo San Donato (Gsd) è oggi fra i primi gr