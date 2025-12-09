Chi è Marco Centenari il Ceo del Gruppo San Donato e nuovo amministratore unico del San Raffaele di Milano

Il cda del Gruppo San Donato ha affidato a Marco Centenari l'incarico di amministratore unico del San Raffaele di Milano dopo il caos all'ospedale e le dimissioni di Francesco Galli. Classe 1968, è laureato in Ingegneria Chimica al Policlinico e Cavaliere della Repubblica dal 2015. 🔗 Leggi su Fanpage.it

