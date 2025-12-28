Enel cresce nel mondo la capacità di stoccaggio energetico del Gruppo

Enel continua a espandere la propria capacità di stoccaggio energetico a livello globale. Con l’attivazione di nuovi impianti come Gulfstar negli Stati Uniti e Codrongianos in Italia, la potenza totale installata con sistemi Bess supera i 3 gigawatt. Questi impianti rappresentano un importante passo nella gestione efficiente dell’energia, contribuendo a un sistema più sostenibile e resiliente.

Con l’entrata in funzione degli ultimi impianti come Gulfstar negli Stati Uniti (355 mw) e Codrongianos in Italia (138 mw), sono stati superati a livello globale i 3 gigawatt di potenza installata in esercizio degli impianti Enel con tecnologia Bess (Battery energy storage system), ossia quei sistemi di stoccaggio che utilizzano le batterie per immagazzinare l’energia. Una tecnologia chiave per la decarbonizzazione, perché consente di accumulare l’elettricità prodotta dalle rinnovabili (come sole e vento) e di rilasciarla nei momenti di maggiore domanda, rendendo anche il sistema elettrico più flessibile, stabile e sicuro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

