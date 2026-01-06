FOTO Vigili del Fuoco e UNICEF | un’Epifania di sorrisi al Moscati

In occasione dell’Epifania, i Vigili del Fuoco di Avellino, insieme all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e all’UNICEF, hanno partecipato alla 15ª edizione della tradizionale “Befana in Pediatria”. Un’iniziativa che ha portato sorrisi ai piccoli pazienti dell’ospedale Moscati, rafforzando il valore della solidarietà e dell’attenzione alle necessità dei più giovani. Un momento di condivisione che sottolinea l’importanza del supporto sociale durante le festiv

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della festività dell'Epifania, i Vigili del Fuoco di Avellino, insieme all' Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di Avellino e all' UNICEF, hanno dato vita alla 15ª edizione della tradizionale "Befana in Pediatria". Un evento speciale che ha portato un sorriso e un po' di felicità ai bambini ricoverati presso l'Ospedale "Moscati" di Avellino, con la distribuzione di regali e dolciumi. La festa è iniziata con l'arrivo della Befana, che è partita dal Comando di via Zigarelli, a bordo dell'autoscala dei Vigili del Fuoco, che ha attraversato l'intera città, regalando momenti di allegria e sorpresa a chiunque incrociasse il suo cammino.

