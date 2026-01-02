Formia il sindaco visita i piccoli nati al Dono Svizzero

Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha visitato questa mattina i neonati recenti nati nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Dono Svizzero. L’iniziativa mira a sottolineare l’importanza dei servizi sanitari locali e il supporto alla comunità. La visita si inserisce nel percorso di attenzione alle strutture sanitarie della città e al benessere delle famiglie.

Formia, 2 gennaio 2025 – Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha fatto visita questa mattina a i piccoli nati del reparto “Ostetricia e Ginecologia” dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. Un momento di profonda tenerezza, ma anche di grande significato per l’intera comunità. Ai più piccoli il Sindaco ha regalato una tutina, come segno di benvenuto e di augur io, mentre a tutto il personale sanitario ha espresso la vicinanza e il più sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione, con cui ogni giorno si prende cura delle madri e dei nuovi nati. Ad accompagnare il Sindaco Taddeo in questa “dolce” visita è stato il consigliere comunale Ilaria Benocci, il Direttore dell’ospedale Dono Svizzero, il dottor Nunzio Maria Manciagli, il Primario del reparto “Ostetricia e Ginecologia”, il dottor Renato Bembo, insieme alle ostetriche e al personale infermieristico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: La visita del sindaco Taddeo ai piccoli nati all’ospedale di Formia

Leggi anche: Il Natale all’ospedale di Formia: la visita e i regali della finanza per i piccoli pazienti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Frode fiscale, arrestato imprenditore di Formia. È il fratello del sindaco; Il 2026 inizia con l’arrivo di Gerardo Nicolò, è lui il primo nato all’ospedale di Formia; DELEGAZIONE TRATTANTE NON CONVOCATA A FORMIA, UIL FPL CONTRO IL SINDACO: COMPORTAMENTO INDEGNO; Telefonate fantasma e fatture gonfiate: arrestato il fratello del sindaco di Formia.

Il Sindaco di Formia, Taddeo, visita il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Dono Svizzero - Un gesto di vicinanza ai nuovi nati e al personale sanitario: ha consegnato una tutina ai piccoli e ringraziato medici e infermieri per la dedizione quotidiana ... latinaoggi.eu