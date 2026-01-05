Malore improvviso per Loredana Lecciso | sviene in stazione poi l’intervista con Al Bano a Domenica In

Loredana Lecciso ha accusato un malore improvviso alla Stazione Centrale di Milano, poco prima di partire per Roma. L’episodio ha suscitato preoccupazione, ma fortunatamente lei sta ricevendo le cure necessarie. Nei giorni successivi, l’artista ha partecipato a un’intervista con Al Bano durante la trasmissione Domenica In, condividendo con i telespettatori la sua esperienza.

Il malore improvviso alla Stazione Centrale di Milano. Attimi di paura per Loredana Lecciso, colta da un improvviso malore alla Stazione Centrale di Milano, poche ore prima di raggiungere Roma per partecipare come ospite a Domenica In. La 53enne è caduta a terra in seguito a un mancamento mentre si trovava in partenza per la capitale, suscitando preoccupazione tra i presenti. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Lecciso, intervenendo in diretta nello studio di Mara Venier, dove è apparsa serena e sorridente nonostante lo spavento vissuto poche ore prima. Un episodio che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi ma che ha riportato l’attenzione sulla fragilità anche dei personaggi pubblici, spesso percepiti come inattaccabili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

