Nella prima puntata del 2026 di Domenica In, tra gli ospiti principali sono intervenuti Al Bano e Loredana Lecciso, figure note al pubblico e da tempo legate alla conduttrice Mara Venier. Durante l’evento, si sono verificati alcuni momenti di tensione, tra cui il malore di Loredana Lecciso in stazione. La puntata ha affrontato vari temi, offrendo uno sguardo sulla vita dei protagonisti e sulle novità della stagione televisiva.

Tra gli ospiti della prima puntata del 2026 di Domenica In anche Al Bano e Loredana Lecciso, da tempo cari amici di Mara Venier. Prima della diretta, però, la compagna del cantante di Cellino San Marco ha dovuto fare i conti con un imprevisto: è svenuta a Milano, in Stazione Centrale, proprio mentre si recava a Roma per la diretta televisiva. Loredana Lecciso a Domenica In con Al Bano dopo lo svenimento. Loredana Lecciso è svenuta a Milano, qualche ora prima del suo intervento a Domenica In, ad un anno dall ‘ultima intervista di coppia con Al Bano Carrisi. La 53enne ha avuto un mancamento ed è stata prontamente soccorsa da alcuni agenti presenti in loco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano a Domenica In, Loredana Lecciso sviene in stazione

Malore per Loredana Lecciso alla stazione di Milano, dove è caduta in terra in seguito ad un mancamento.