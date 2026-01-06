Festa della Befana i carabinieri portano regali ai bambini ricoverati in ospedale
In occasione della Festa della Befana, i carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno consegnato regali ai bambini ricoverati nel pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Un gesto di solidarietà rivolto ai piccoli pazienti, volto a rendere più serena questa festività e a portare un sorriso ai bambini in un momento difficile.
In occasione della festività della Befana i carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno portato dei pacchi dono ai bambini ricoverati al pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Giocattoli e gadget dell’Arma sono stati consegnati ai piccoli degenti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Torino, supereroi e principesse portano i regali di Natale ai bambini ricoverati
Leggi anche: Natale speciale all'Ismett, i carabinieri del Radiomobile portano i regali ai piccoli pazienti ricoverati
I CARABINIERI PORTANO LA BEFANA IN PEDIATRIA; Azienda ospedaliera, la Befana dei carabinieri porta sollievo ai bimbi ricoverati; VIDEO | I Carabinieri portano la Befana nei reparti pediatrici; Avis, Carabinieri Biodiversità e Gruppo Hera portano doni e sorrisi ai bambini nella Pediatria dell’Ospedale di Ravenna.
Festa della Befana, i carabinieri portano regali ai bambini ricoverati in ospedale - Nel corso di una visita al Santa Maria della Misericordia sono stati portati giocattoli e gadget dell'Arma, con l'intenzione di portare un momento di gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie ... udinetoday.it
Carabinieri portano doni e sorrisi ai bambini dell’ospedale di Udine - I Carabinieri di Udine consegnano pacchi dono e giocattoli ai bambini ricoverati per la Befana, portando sorrisi e vicinanza. nordest24.it
Befana della biodiversità, la natura entra negli ospedali pediatrici con i Carabinieri Forestali - Befana della biodiversità, i Carabinieri Forestali portano natura e speranza negli ospedali pediatrici regalando educazione ambientale e sorrisi ai bambini ricoverati ... msn.com
Sanremo, la Befana dei Pompieri conquista Piazza Colombo: festa e sorrisi per i più piccoli (Foto e video) Sanremo chiude le festività con centinaia di bambini in piazza e la presenza dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.