festa della befana i carabinieri portano regali ai bambini ricoverati in ospedale

In occasione della Festa della Befana, i carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno consegnato regali ai bambini ricoverati nel pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Un gesto di solidarietà rivolto ai piccoli pazienti, volto a rendere più serena questa festività e a portare un sorriso ai bambini in un momento difficile.

