Torino supereroi e principesse portano i regali di Natale ai bambini ricoverati
Ormai è una tradizione: all’ospedale Regina Margherita di Torino, anche quest’anno, supereroi e principesse hanno accompagnato Babbo Natale a consegnare i regali ai bambini ricoverati di Torino. Per la quattordicesima volta ieri, 25 dicembre, è andata in scena l’iniziativa natalizia della onlus. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Oggi un super amico della Nida , Dante, il titolare dei negozi KOKO a Torino e cintura , ha donato 2 scatoloni stracolmi di giocattoli dei suoi negozi. Un gesto generosissimo che domani ci permetterà di rendere felici tanti bambini ricoverati al Regina Margherita - facebook.com facebook
