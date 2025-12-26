Torino supereroi e principesse portano i regali di Natale ai bambini ricoverati

Ormai è una tradizione: all’ospedale Regina Margherita di Torino, anche quest’anno, supereroi e principesse hanno accompagnato Babbo Natale a consegnare i regali ai bambini ricoverati di Torino. Per la quattordicesima volta ieri, 25 dicembre, è andata in scena l’iniziativa natalizia della onlus. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

