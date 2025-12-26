Ormai è una tradizione: all’ospedale Regina Margherita di Torino, anche quest’anno, supereroi e principesse hanno accompagnato Babbo Natale a consegnare i regali ai bambini ricoverati di Torino. Per la quattordicesima volta ieri, 25 dicembre, è andata in scena l’iniziativa natalizia della onlus. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Torino, supereroi e principesse portano i regali di Natale ai bambini ricoverati

Leggi anche: Natale speciale all'Ismett, i carabinieri del Radiomobile portano i regali ai piccoli pazienti ricoverati

Leggi anche: Al Policlinico 300 Babbi Natale in moto consegnano i regali ai bambini ricoverati

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I supereroi portano doni a Pediatria - Non sono semplici numeri quelli che raccontano il successo di ‘Un dono in corsia’. msn.com