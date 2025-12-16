Natale speciale all' Ismett i carabinieri del Radiomobile portano i regali ai piccoli pazienti ricoverati
Nel reparto di Pediatria dell'Ismett, il Natale si è trasformato in un momento di gioia e solidarietà grazie all'iniziativa dei carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno portato regali ai piccoli pazienti. Un gesto che ha portato sorrisi e serenità ai bambini ricoverati, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale.
Dolce sorpresa per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'Ismett. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno infatti regalato un momento di spensieratezza ai bambini ricoverati, donando loro alcuni regali in occasione del Natale.A consegnare i regali è stato un Babbo Natale d'eccezione. Palermotoday.it
