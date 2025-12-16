Natale speciale all' Ismett i carabinieri del Radiomobile portano i regali ai piccoli pazienti ricoverati

Nel reparto di Pediatria dell'Ismett, il Natale si è trasformato in un momento di gioia e solidarietà grazie all'iniziativa dei carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno portato regali ai piccoli pazienti. Un gesto che ha portato sorrisi e serenità ai bambini ricoverati, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale.

Dolce sorpresa per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'Ismett. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno infatti regalato un momento di spensieratezza ai bambini ricoverati, donando loro alcuni regali in occasione del Natale.A consegnare i regali è stato un Babbo Natale d'eccezione. Palermotoday.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Niguarda Cardio Center conferma il primato dei trapianti di cuore, nonostante il Covid Video Niguarda Cardio Center conferma il primato dei trapianti di cuore, nonostante il Covid Video Niguarda Cardio Center conferma il primato dei trapianti di cuore, nonostante il Covid ISMETT, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile Palermo portano doni e sorrisi ai bimbi ricoverati - Ad accompagnare la consegna dei regali, un Babbo Natale d’eccezione. insanitas.it

I carabinieri del nucleo radiomobile portano doni ai piccoli pazienti dell’Ismett - Una giornata speciale per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria di Ismett grazie alla visita dei carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo. mondopalermo.it

