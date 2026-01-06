Fedez e Giulia Honegger sulla neve con Leone e Vittoria | vacanze nello chalet da 30mila euro a settimana

Fedez e Giulia Honegger si trovano in vacanza in uno chalet da 30mila euro a settimana, insieme ai figli Leone e Vittoria. Un momento di relax e condivisione sulla neve, segnando le prime esperienze di una famiglia allargata. La presenza dei figli evidenzia un'occasione di svago e intimità, lontano dal caos quotidiano.

Fedez e Giulia Honegger sono in vacanza sulla neve con Leone e Vittoria e stanno facendo le loro prime prove da "famiglia allargata".

