La prima vacanza da famiglia allargata | Fedez festeggia il compleanno a Disneyland con Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria
Fedez ha compiuto 36 anni il 15 ottobre e ha scelto di anticipare i festeggiamenti, trascorrendo lo scorso weekend a Parigi con la fidanzata Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria, avuti da Chiara Ferragni. Il gruppo ha visitato Disneyland, dove il rapper è stato paparazzato “tra immagini di baci con la compagna e giochi a spasso con i bambini ”. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della vacanza francese, che mostrano “il rapper con un cappellino con un dinosauro verde di peluche”. Leone, si legge, “tiene tra le mani una spada laser giocattolo e indossa una felpa a tema con disegnato Topolino”, mentre Vittoria “porta quella di Minnie ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Un team di esperti è pronto ad assisterti prima, durante e dopo la tua vacanza con Eurospin Viaggi. Basta chiamare il numero gratuito 045 7861000 Già scelta la prossima meta - facebook.com Vai su Facebook
Chanel Totti, le vacanze con papà Francesco, Noemi Bocchi e la famiglia (allargata) continuano a Bali: e lei porta con sé mamma Ilary Blasi - Continuano le vacanze da sogno della famiglia allargata di Francesco Totti. Scrive leggo.it
Michelle Hunziker bacia Eros Ramazzotti e abbraccia il fidanzato Nino Tronchetti Provera: «Le persone che amo» - In Grecia, a Mykonos, ci sta la figlia più grande Aurora Ramazzotti con il futuro marito Goffredo Cerza e il nipotino Cesare, ci sono le piccole ... Secondo leggo.it