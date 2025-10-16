La prima vacanza da famiglia allargata | Fedez festeggia il compleanno a Disneyland con Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria

Fedez ha compiuto 36 anni il 15 ottobre e ha scelto di anticipare i festeggiamenti, trascorrendo lo scorso weekend a Parigi con la fidanzata Giulia Honegger e i figli Leone e Vittoria, avuti da Chiara Ferragni. Il gruppo ha visitato Disneyland, dove il rapper è stato paparazzato “tra immagini di baci con la compagna e giochi a spasso con i bambini ”. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della vacanza francese, che mostrano “il rapper con un cappellino con un dinosauro verde di peluche”. Leone, si legge, “tiene tra le mani una spada laser giocattolo e indossa una felpa a tema con disegnato Topolino”, mentre Vittoria “porta quella di Minnie ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

