Fedez e Giulia Honegger | vacanze in famiglia con Leone e Vittoria

Procede a gonfie vele la storia d’amore fra Fedez e Giulia Honegger. Il cantante e l’imprenditrice sono più innamorati che mai e, come rivela Chi, hanno deciso di organizzare un viaggio insieme ai figli di Fedez, Leone e Vittoria. Fedez e Giulia Honegger, la vacanza con Leone e Vittoria. Fedez e Giulia Honegger hanno deciso di vivere il loro amore lontano dai riflettori, coltivando un sentimento che, a quanto pare, sta diventando sempre più importante. A testimoniarlo il viaggio organizzato dalla coppia. I due sono volati in Francia con Leone e Vittoria, i figli del rapper nati dall’amore per Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fedez e Giulia Honegger: vacanze in famiglia con Leone e Vittoria

