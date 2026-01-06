FC 26 Arturo Vidal Viaggio nel tempo 88 | il Guerriero torna a dominare il centrocampo

EA Sports presenta FC 26 Arturo Vidal “Viaggio nel tempo” 88, una versione speciale che celebra il ruolo del “Guerriero” nel centrocampo. Questa creazione riflette le qualità del cileno, combinando capacità difensive e capacità offensive con precisione. Un tributo al suo apice, offrendo ai giocatori un centrocampista completo e versatile, ideale per dominare in campo e ricreare l’essenza di Vidal nel suo periodo migliore.

EA Sports ha rilasciato una sfida creazione rosa dedicata ad Arturo Vidal. Questa versione speciale celebra l’apice della carriera del cileno, restituendoci un centrocampista completo, capace di difendere con ferocia e di inserirsi con precisione chirurgica in zona gol. Analisi tecnica: Il prototipo del centrocampista Box-to-Box. La carta di Vidal da 88 è l’esempio perfetto di equilibrio. Con quasi tutte le statistiche chiave sopra l’80, è un giocatore che può cambiare l’inerzia della partita in entrambe le fasi. Ruoli PLUS PLUS (Duttilità estrema): La sua versatilità è incredibile. Eccelle come Box-to-box (CC), Regista (CCCOC) e soprattutto come Incursore (CDC). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Arturo Vidal “Viaggio nel tempo” 88: il “Guerriero” torna a dominare il centrocampo Leggi anche: FC 26 Teemu Pukki “Viaggio nel tempo”: come sbloccare gratis il cecchino con 88 di tiro Leggi anche: FC 26 SBC FLASH: Clint Dempsey Eroe Indistruttibili (88 OVR) – Il Guerriero Americano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. FC 26 Arturo Vidal “Viaggio nel tempo” 88: il “Guerriero” torna a dominare il centrocampo - Questa versione speciale celebra l'apice della carriera del cileno, restituendoci ... imiglioridififa.com

