FC 26 Teemu Pukki Viaggio nel tempo | come sbloccare gratis il cecchino con 88 di tiro
EA Sports ha lanciato un nuovo obiettivo Live in Ultimate Team, dedicato a Teemu Pukki, il celebre attaccante finlandese. In questa guida, scoprirai come sbloccare gratuitamente il famoso cecchino con 88 di tiro, seguendo i passaggi necessari per completare le sfide e ottenere il premio. Un’opportunità per arricchire la tua squadra e rivivere l’esperienza di un vero talento del calcio.
EA Sports ha rilasciato un nuovo obiettivo Live dedicato a una vera leggenda dei cultori di Ultimate Team: Teemu Pukki. Questa versione “Viaggio nel tempo” da 86 celebra i suoi anni d’oro al Norwich, regalandoci un attaccante estremamente concreto davanti alla porta, ideale per chi cerca un finalizzatore affidabile senza spendere crediti. Analisi tecnica: Il ritorno del “GOAT” finlandese. Pukki 86 è la classica carta da “rapace d’area”. Nonostante la nazionalità difficile da ibridare (Finlandia), le sue statistiche lo rendono un’ottima opzione per le squadre iniziali o come alternativa dalla panchina. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Teemu Pukki lopettaa maajoukkueuransa – katso tästä Huuhkajien joukkue marraskuun otteluihin - Huuhkajien kaikkien aikojen paras maalintekijä Teemu Pukki on viimeistä kertaa mukana marraskuun A- yle.fi
Teemu Pukki iski kaksi osumaa MLS:ssä – Norwich-fanit herättivät huomiota: ”Ikävä sinua” - Teemu Pukille ensimmäiset maalit tämän kauden MLS:ssä. yle.fi
Teemu Pukki torna a casa, l'attaccante ha firmato un biennale con l'HJK Helsinki - A distanza di quattordici anni, durante i quali ha vestito le maglie di Schalke 04 in Germania, Celtic Glasgow in Scozia, Brondby in Danimarca e Norwich City in Inghilterra, l’attaccante finlandese ... tuttomercatoweb.com
