FC 26 Teemu Pukki Viaggio nel tempo | come sbloccare gratis il cecchino con 88 di tiro

EA Sports ha lanciato un nuovo obiettivo Live in Ultimate Team, dedicato a Teemu Pukki, il celebre attaccante finlandese. In questa guida, scoprirai come sbloccare gratuitamente il famoso cecchino con 88 di tiro, seguendo i passaggi necessari per completare le sfide e ottenere il premio. Un’opportunità per arricchire la tua squadra e rivivere l’esperienza di un vero talento del calcio.

