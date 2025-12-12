FC 26 SBC FLASH | Clint Dempsey Eroe Indistruttibili 88 OVR – Il Guerriero Americano

È disponibile la SBC flash per sbloccare Clint Dempsey, l'eroe della campagna Indestructibles con un rating di 88 OVR. Questo guerriero americano si distingue per le sue qualità e il suo ruolo fondamentale nel team. Non perdere l'opportunità di aggiungerlo alla tua rosa e potenziare la tua squadra con questa carta speciale.

È disponibile la SBC flash per sbloccare l’Eroe della campagna Indistruttibili, Clint Dempsey (88 OVR). Questa carta celebra la tenacia e la forza dell’icona statunitense, offrendo un trequartistaesterno estremamente completo e fisico. Costo Stimato: Medio (Richiede 85 TOTW e 86 OVR).. Durata: 7 giorni (SBC flash, da completare rapidamente).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Eroe Indistruttibili Clint Dempsey 88 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 88 OVR CAM, LW 4 4 Attaccante ombra, Attaccante interno, Regista largo TIR 89, DRI 88, FIS 85, VEL 87, PAS 86 Le 2 Sfide da Completare. Imiglioridififa.com

FC 26 SBC FLASH: Joga Bonito: Primera División Crown League – Due Argentini 5 Stelle Abilità! - È disponibile la SBC flash a tempo limitato (7 giorni) "Joga Bonito: Primera División Crown League", che permette di sbloccare due oggetti giocatore argentini ... imiglioridififa.com

FC 26 SBC FLASH: Elias Saad (86 OVR) – Velocità e 5 Stelle Abilità per la fascia! - È disponibile la SBC flash per sbloccare Elias Saad Joga Bonito (86 OVR), un esterno tedesco che vanta un'eccellente combinazione di velocità e tecnica, ... imiglioridififa.com

Flash ~ Dark Knight - facebook.com facebook