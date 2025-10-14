WWE | Bron Breakker distrugge Seth Rollins Scott Steiner spiega tutto con la Steiner Math

Nell’edizione del 13 ottobre di Monday Night RAW, Bron Breakker e Bronson Reed hanno scioccato tutti tradendo Seth Rollins, attaccandolo brutalmente nel post-main event. Dopo lo show, Breakker ha rotto il silenzio. Sul suo profilo Instagram, l’ex Intercontinental Champion ha pubblicato diverse foto che lo ritraggono subito dopo l’assalto a Rollins, accompagnandole con una frase eloquente: “La Visione non è mai stata così chiara.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bronson Steiner (@bronbreakkerwwe) Nel main event della serata, CM Punk ha conquistato il diritto di sfidare Seth Rollins per il titolo mondiale dei pesi massimi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

