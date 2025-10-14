WWE | Bron Breakker distrugge Seth Rollins Scott Steiner spiega tutto con la Steiner Math
Nell’edizione del 13 ottobre di Monday Night RAW, Bron Breakker e Bronson Reed hanno scioccato tutti tradendo Seth Rollins, attaccandolo brutalmente nel post-main event. Dopo lo show, Breakker ha rotto il silenzio. Sul suo profilo Instagram, l’ex Intercontinental Champion ha pubblicato diverse foto che lo ritraggono subito dopo l’assalto a Rollins, accompagnandole con una frase eloquente: “La Visione non è mai stata così chiara.” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bronson Steiner (@bronbreakkerwwe) Nel main event della serata, CM Punk ha conquistato il diritto di sfidare Seth Rollins per il titolo mondiale dei pesi massimi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Argomenti simili trattati di recente
WWE: Bron Breakker rompe il silenzio dopo l'incredibile tradimento a Seth Rollins #WWE #BronBreakker #SethRollins #Raw - facebook.com Vai su Facebook
Cosa è successo!? @bronbreakkerwwe, @BRONSONISHERE e @HeymanHustle hanno tradito @WWERollins! #WWERaw - X Vai su X
Bron Breakker rompe il silenzio dopo il sorprendente tradimento a WWE RAW - Bron Breakker rompe il silenzio dopo il sorprendente tradimento a RAW con un audace messaggio di sette parole. Si legge su worldwrestling.it
Perché Bron Breakker ha tradito a WWE RAW: la rivelazione - Il sorprendente tradimento di Bron Breakker ai danni di Seth Rollins svela un più ampio cambiamento di potere all'interno della WWE. Segnala worldwrestling.it
WWE: Bron Breakker rompe il silenzio dopo l’incredibile tradimento a Seth Rollins - Qualche ora dopo la fine della puntata di Raw, arrivano i primi commenti di Bron Breakker sull'attacco a Seth Rollins ... Segnala spaziowrestling.it