Attenti a questo messaggio La truffa che spopola in Italia | la polizia lancia l’allarme

Thesocialpost.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo allarme per gli utenti italiani: circola un sms truffa che avvisa di un pedaggio autostradale “non pagato”, invitando a cliccare su un link per saldare. Il messaggio appare inviato da Autostrade per l’Italia, ma l’azienda conferma di non averlo mai spedito. Si tratta di una campagna di phishing che segue la strategia definita “ spray and pray ”: decine di migliaia di dispositivi vengono bombardati con lo stesso messaggio nella speranza che un numero sufficiente di persone cada nella trappola. I truffatori puntano su piccoli importi e sulla fretta degli utenti, sfruttando il fatto che molti percorrono tratti autostradali ogni giorno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

attenti a questo messaggio la truffa che spopola in italia la polizia lancia l8217allarme

© Thesocialpost.it - “Attenti a questo messaggio”. La truffa che spopola in Italia: la polizia lancia l’allarme

Attenti al finto messaggio Cup: “Chiami subito l’899 per la visita”. Ma è una truffa ‘mangia credito’

Attenti al finto messaggio Cup: “Chiami subito per la visita”. Regione Lombardia: occhio agli sms trappola

attenti messaggio truffa spopolaCome funziona la truffa del pedaggio autostradale non pagato. Attenti agli sms dei furbetti - Autostrade per l’Italia ha confermato di essere estranea e di non essere solita inviare simili comunicazioni per messaggio. Riporta repubblica.it