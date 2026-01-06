Epifania si conclude il Natale Solidale Atitech | Lettieri consegna 60 calze ai bambini delle famiglie di Napoli Nord

Si conclude il “Natale Solidale Atitech” con la consegna di 60 calze della Befana ai bambini delle famiglie di Napoli Nord. L’iniziativa, portata avanti durante le festività, ha coinvolto la comunità locale, offrendo un gesto di solidarietà e supporto alle famiglie più bisognose. Un momento di condivisione che sottolinea l’impegno di Atitech nel sostegno sociale, rafforzando il legame con il territorio e le sue famiglie.

Si è conclusa ufficialmente oggi con la consegna di 60 calze della Befana ai figli delle famiglie assistite durante il periodo delle festività, l'iniziativa "Natale Solidale Atitech". Il progetto promosso per il sesto anno consecutivo dalla più grande azienda indipendente del settore MRO nel mercato EMEA, con quartier generale a Capodichino, ha assunto il valore

