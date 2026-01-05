Epifania | Mcl consegna doni ai bambini bisognosi al Duomo di Napoli

In occasione dell’Epifania, Mcl ha distribuito doni ai bambini bisognosi presso il Duomo di Napoli. Questa iniziativa mira a offrire un gesto di solidarietà e vicinanza ai bambini italiani e figli di immigrati, rafforzando i valori di condivisione e attenzione alle fasce più deboli della comunità. Un gesto semplice ma significativo, che sottolinea l’importanza di sostenere chi si trova in difficoltà, specialmente in momenti di festa.

“Questi doni sono un segno tangibile di vicinanza ai bambini italiani e ai figli di immigrati nel giorno dell’Epifania, ma vogliono anche rafforzare i valori della solidarietà e della condivisione. I bambini rappresentano il futuro della società e bisogna tutelarli”. Lo dice in una nota Michele Cutolo, presidente metropolitano di Napoli e vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, confermando ormai la tradizionale consegna, a decine di bambini bisognosi, dei giocattoli della Befana, prima della celebrazione religiosa al Duomo di Napoli. “Il movimento – continua Cutolo – si conferma attento alle esigenze delle famiglie indigenti sia italiane sia di immigrati che vivono in città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Il grande cuore dei carabinieri: la consegna dei doni ai bambini del Burlo Leggi anche: Mille giocattoli per i bambini bisognosi: il Trenino del Buon Pastore continua fino all’Epifania Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalla montagna fino alla costa, l’Epifania così accende i borghi. Dalla montagna fino alla costa, l’Epifania così accende i borghi - La simpatica vecchierella che porta con sé i doni o il carbone per premiare il comportamento dei bambini, una tradizione ancora molto viva nei comuni dell’entroterra, rappresenta anche l’ultima occasi ... msn.com

Cosa fare per l’Epifania 2026 a Milano: eventi in città per festeggiare la Befana - Per martedì 6 gennaio sono in programma numerosi eventi, tra cui il tradizionale Corteo dei Re Magi, la Befana ... fanpage.it

Epifania al Salesi, polizia locale in moto porterà doni - per i bambini del Salesi', evento patrocinato ... ansa.it

Il sodalizio politico ha accolto positivamente i lavori di ristrutturazione dell’area alta sicurezza. Entro l’Epifania assicurata la consegna di giochi per bimbi da destinare alla zona colloqui e indumenti per un detenuto iraniano privo di effetti personali - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.