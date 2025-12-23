Natale torna la Mensa Solidale Atitech | un ponte di speranza per le famiglie di Napoli Nord

Anche quest’anno, Atitech rinnova la Mensa Solidale, un’iniziativa che mira a sostenere le famiglie di Napoli Nord in difficoltà. Promossa dalla principale azienda nel settore MRO della regione, questa iniziativa rappresenta un gesto di solidarietà concreto e quotidiano. Attraverso questa iniziativa, si intende offrire un aiuto reale alle comunità locali, rafforzando il senso di vicinanza e di supporto tra le persone.

Confermata anche quest’anno la tradizionale iniziativa promossa da Atitech – la più grande azienda indipendente nel settore MRO (Manutenzione, Riparazione e Revisione) del mercato EMEA con quartier generale a Capodichino – che rinnova l’appuntamento con la “Mensa solidale” per offrire un sostegno concreto alle famiglie più bisognose dei quartieri settentrionali di Napoli. Da sabato scorso 20?dicembre e fino a martedì 6?gennaio saranno distribuiti 130 pasti caldi gratuiti al giorno a famiglie in difficoltà di Napoli Nord, grazie alla collaborazione dell’Associazione Larsec. I pasti, preparati dalla cooperativa sociale di giovani “Klarc”, presso il Borgo Vergini, nel cuore del Rione Sanità, sono confezionati in contenitori speciali studiati per garantire l’integrità degli alimenti fino al momento della consegna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Albero Solidale Napoli: il Natale che accende speranza

Leggi anche: Milano-Napoli, Natale solidale: Le Zirre Napoli per La Mano del Bambino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La solidarietà a tavola. Il pranzo di Natale alla mensa popolare. Tanti volontari al lavoro; Torna il concerto di Natale dei Romiti: impegno per la Protezione Civile e la Mensa dei poveri; Pranzo di Natale speciale alla Mensa Sociale di Asti grazie a One More Life ODV; Mense, campi scuola, telefono amico. A Napoli il Natale è solidale.

Scatole di Natale 2025: torna l’iniziativa solidale della Mensa del Padre Nostro di Castellanza - Tre giorni di raccolta per portare gioia a 96 minori assistiti e ai figli dei detenuti di tre carceri lombarde ... legnanonews.com