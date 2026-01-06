Epifania il segno sulla porta | la formula sacra per benedire la tua casa e proteggere la famiglia

L’Epifania è un momento di tradizione e spiritualità, caratterizzato da un rituale particolare praticato nel Nord Europa. Attraverso una formula sacra, si benedice la porta di casa per proteggere gli ambienti e la famiglia da energie negative. Questa usanza, tramandata nel tempo, rappresenta un gesto di pace e protezione, radicato nella cultura e nella fede, che può essere riproposto anche nelle nostre case.

Esiste un rituale nella Chiesa tramandato dalle regioni del nord Europa, che si compie nel giorno della solennità dell'Epifania per proteggere la nostra casa e la nostra famiglia. Ci sono dei segni o meglio sarebbe dire dei simboli, che compaiono sulle porte delle case proprio nel giorno dell'Epifania del Signore. Qual è il loro significato.

