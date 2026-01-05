Porta a porta per l' Epifania come cambia la raccolta rifiuti | tutte le modifiche

In occasione dell’Epifania, martedì 6 gennaio, si verificano modifiche temporanee alla raccolta rifiuti. Aamps ha comunicato che il servizio si svolgerà come di consueto, ma con alcune variazioni negli itinerari abituali. È importante prestare attenzione alle indicazioni fornite per garantire il corretto svolgimento della raccolta e rispettare le norme vigenti anche durante questa festività.

Modifiche alla raccolta rifiuti in vista per martedì prossimo, 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Come comunicato da Aamps, infatti, il servizio si svolgerà regolarmente ma sono previsti alcuni cambiamenti nei consueti itinerari. Inoltre l'azienda ha comunicato che il centro di raccolta di via. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

