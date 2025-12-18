La magia del Natale bussa alla porta | Babbo Natale arriva a casa tua

Il Natale è un momento magico che risveglia emozioni, ricordi e speranze. È il tempo in cui le case si riempiono di calore, luci e desideri condivisi. Tra tradizioni e sorprese, questa stagione ci invita a rallentare, a riscoprire la meraviglia delle piccole cose e a lasciarci trasportare dalla magia che solo il Natale sa regalare.

Il Natale non è solo una data sul calendario. Il Natale è attesa, stupore, sorrisi che illuminano i volti dei più piccoli e cuori che tornano a battere all'unisono. Ed è proprio con questo spirito che la Pro Loco Cepino Prata di Cautano organizza quest'anno: "Babbo Natale arriva a casa tua!" Un evento capace di trasformare una semplice sera d'inverno in un ricordo indelebile, un momento di pura magia che resterà per sempre negli occhi e nel cuore dei bambini. e non solo. Grazie all'impegno e alla passione dei volontari della Pro Loco, Babbo Natale e i suoi inseparabili elfi saranno protagonisti di una giornata davvero speciale: il 24 dicembre, alla vigilia della notte più attesa dell'anno, porteranno personalmente i regali nelle case, regalando calore, sorrisi e tanta meraviglia.

