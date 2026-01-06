Il sindaco di Trieste alla Schlein | Auguri Befana E scoppia il putiferio
"Tanti auguri Befana". E sotto l'immagine della vecchina che il 6 gennaio porta doni ai bambini. Fin qui tutto bene, se non fosse che il volto della Befana è stato sostituito con quello della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. L'immagine, che forse voleva essere ironica, è stata postata su Facebook dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Apriti cielo! È venuto giù un diluvio di critiche. Prima di tutto perché il sindaco in questione solo poche settimane fa si era rivolto ad una consigliera comunale con la frase "Non mi sono mai fatto comandare da una donna, tanto meno da te", eppoi perché al centrosinistra l'ironia non è piaciuta proprio: "Non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
