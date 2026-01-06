Epifania a Napoli ' atterra' la Befana dei Vigili del Fuoco

A Napoli, in Piazza del Plebiscito, torna la tradizionale Befana dei Vigili del Fuoco. Partita dal campanile di Palazzo Reale, la Befana ha sorvolato la piazza, distribuendo caramelle a famiglie e bambini. L’evento rappresenta un momento di festa e condivisione, consolidando una tradizione radicata nella cultura locale. Un’occasione per vivere un momento di serenità e comunità nel rispetto delle consuete celebrazioni dell’Epifania.

A Napoli, in Piazza del Plebiscito, torna la Befana dei Vigili del Fuoco che, partita dal campanile di Palazzo Reale, è atterrata tra l’entusiasmo di famiglie e bambini dopo aver sorvolato la piazza lanciando caramelle. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Epifania, a Napoli 'atterra' la Befana dei Vigili del Fuoco Leggi anche: La Befana dei vigili del fuoco atterra tra i canali Leggi anche: Epifania, al Comando dei Vigili del Fuoco si festeggia la befana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Befana 'atterra' a Ercole tra musica, animazione e dolciumi per i bambini; La Befana Martignana atterra al Parco Palmieri Lab. Epifania, a Napoli 'atterra' la Befana dei Vigili del Fuoco - (LaPresse) A Napoli, in Piazza del Plebiscito, torna la Befana dei Vigili del Fuoco che, partita dal campanile di Palazzo Reale, è atterrata ... stream24.ilsole24ore.com

Meteo, l’Epifania a Napoli sotto la “bufera della Befana”: attesi freddo e forti piogge - L’ondata di gelo è pronta a colpire l’intera penisola proprio in concomitanza con la festività del 6 gennaio. vocedinapoli.it

Epifania, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere - Anche il capoluogo partenopeo si prepara a salutare il periodo delle Feste con una serie di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini non solo. tg24.sky.it

Pasticceria Lauri. Michele Braga · Befana on Broadway. Buona Epifania Dal 1963, solo eccellenza Pasticceria Lauri Via Bologna 12/13, Napoli 081-5636374 #Napoli #NapoliDaVivere #NapoliFood - facebook.com facebook

Napoli, Concerto dell'Epifania al Nest: «Così creiamo aggregazione» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.