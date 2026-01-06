La Befana dei vigili del fuoco atterra tra i canali

La tradizione della Befana dei Vigili del Fuoco si rinnova anche quest’anno, portando sorrisi tra grandi e piccoli. I vigili sono scesi lungo i canali di Comacchio, interpretando il personaggio con impegno e semplicità. La presenza di Laura, vestita da Befana, ha coinvolto i bambini in un momento di festa, confermando l’importanza di mantenere vive le tradizioni in modo sobrio e genuino.

Se lo scorso anno ad impersonare la Befana che scendeva dalla Torre dell'Orologio a Comacchio c'era un uomo, ieri pomeriggio è stata Laura, sempre facente parte del Corpo dei Vigili del fuoco, a scendere, appesa alla corda della teleferica a cavallo della scopa ed il sacco sulle spalle, fra la gioia e lo stupore dei bimbi, molto numerosi nonostante la giornata fredda, che si erano disposti sui lati del canale sul quale svetta la torre che indica l'ora. In pieno centro storico una ventina di vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Comacchio, con la squadra del servizio acquatico, ma anche da Ferrara con la componente del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf), alcuni volontari del distaccamento di Bondeno ed anche personale della caserma di San Pietro in Casale che hanno predisposto l'audio, avevano teso un teleferica dalla Torre, la cui altezza sfiora i trenta metri, ben tirata fino ad una delle sponde del canale.

