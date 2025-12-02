Eccellenza - girone A | il punto Pioli | Un Castelnuovo che diverte E lontano dalla zona play-out
Nell’ambiente gialloblu sia fra i tifosi che fra i dirigenti, c’è grande soddisfazione per il terzo posto e qualcuno si azzarda anche a dire: "La Lucchese dovrà fare i conti anche con noi.". Più pacato e realista il dirigente e patron Diego Pioli. "Stiamo con i piedi per terra. Diciamo, invece, – afferma – che abbiamo allungato sulla zona play-out. Il nostro obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo, giocando bene e facendo divertire i nostri tifosi. Sono, comunque, più che soddisfatto della piega che ha preso il nostro campionato, dopo le sofferenze iniziali. Con qualche ritocco tecnico allo schieramento della squadra, ora le cose stanno andando bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
