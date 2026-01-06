È il giorno della Befana L’attesa dei bambini per la vecchietta coi dolci

Oggi, nell’atmosfera di Epifania, bambini e famiglie si preparano ad accogliere la tradizionale visita della Befana. In molte città, eventi e momenti di festa si svolgono per celebrare questa ricorrenza, che rappresenta un’occasione di condivisione e tradizione. La giornata si distingue per l’attesa e la gioia dei più piccoli, pronti a scoprire i dolci e i doni lasciati dalla vecchietta.

di Angela Baldi AREZZO E' il giorno dell'Epifania e tanti saranno oggi gli appuntamenti per incontrare la Befana. Arezzo si prepara ad accogliere la Befana dalle 15 in piazza della Libertà, qui grandi e piccini potranno incontrare la simpatica vecchietta. Grazie all'ormai consolidata collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo, si rinnova l'insolito spettacolo che vede la Befana "volare" sulla piazza scendendo dalla torre del Palazzo Comunale. Un'impresa spettacolare che coinvolgerà tutti i presenti e che si concluderà con la distribuzione di una piccola calza ai bambini. La Befana dei Vigili del Fuoco arriverà oggi anche al lunapark di Arezzo, appuntamento con un pomeriggio speciale a partire dalle 16,30 quando la vecchina regalerà a tutti i bambini caramelle.

