La rivolta dei giocattoli della befana all' Agricantus la fantasia in scena per i bambini

Il Teatro Agricantus di Palermo presenta “La rivolta dei giocattoli della Befana”, uno spettacolo pensato per i bambini nell'ambito della stagione “Il teatro è una favola vivente”. In scena domenica 14 dicembre alle ore 16, uno spettacolo poetico e ricco di sorprese che stimola la fantasia e l’immaginazione dei più piccoli.

In scena con "La Rivolta dei giocattoli": 13 dicembre Cefalù Teatro comunale 14 dicembre Palermo Teatro Agricantus 15 dicembre Montevago Teatro comunale