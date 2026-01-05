La Befana ad Albignasego | calze e dolci per tutti i bambini in piazza del Donatore

Il 6 gennaio ad Albignasego si svolge la tradizionale festa dell’Epifania in piazza del Donatore. Durante l’evento, i bambini potranno ricevere calze e dolci, in un’occasione di incontro e condivisione per le famiglie del paese. Un momento di convivialità e tradizione, che conclude le festività natalizie in un’atmosfera semplice e autentica.

Ad Albignasego è tutto pronto per l'arrivo della vecchina più amata. Il 6 gennaio, il cuore del paese si animerà per festeggiare insieme l'Epifania, offrendo un pomeriggio di svago a tutte le famiglie e un ultimo momento di magia prima della fine delle vacanze.L'appuntamento è alle ore 15 in.

