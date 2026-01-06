Dzeko si allontana dalla Juve | ecco dove potrebbe trasferirsi a gennaio
Dzeko sembra destinato a lasciare la Juventus a gennaio, dopo aver suscitato interesse ma senza conferme ufficiali. Il suo futuro potrebbe però essere altrove, probabilmente in un’altra lega europea. La situazione del giocatore si evolve, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sulla possibile destinazione. Restano da capire le intenzioni del calciatore e le offerte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.
. Il bosniaco era stato accostato ai bianconeri ma difficilmente resterà in Serie A. Le strade di Edin Džeko e della Juventus sembrano destinate a non incrociarsi in questa sessione invernale di calciomercato. Nonostante le indiscrezioni dei giorni scorsi, l’ipotesi di un trasferimento a Torino dell’esperto attaccante bosniaco, anche solo per un prestito semestrale, appare ormai tramontata. La situazione in casa Fiorentina. Il centravanti quarantenne, colonna della nazionale bosniaca e attualmente in forza alla Fiorentina, è ufficialmente considerato un giocatore in uscita dal club viola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
