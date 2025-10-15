Zirkzee Juve | l’ex obiettivo bianconero sbarca in Serie A a gennaio? La destinazione avrebbe del clamoroso…Ecco dove potrebbe trasferirsi in caso di addio da Manchester

Zirkzee Juve: l’ex obiettivo bianconero potrebbe tornare in Serie A a gennaio, c’è un club sulle tracce dell’attaccante olandese. Un avversario da non sottovalutare. Il Como, prossimo sfidante della Juventus nel “lunch match” di domenica, sogna in grande e si prepara a un calciomercato di gennaio da protagonista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club lombardo avrebbe messo nel mirino un nome a dir poco clamoroso: Joshua Zirkzee. Il sogno Zirkzee per l’attacco. La squadra allenata da Cesc Fabregas vuole alzare ulteriormente il livello della rosa e ha individuato nell’attaccante olandese del Manchester United il colpo perfetto per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zirkzee Juve: l’ex obiettivo bianconero sbarca in Serie A a gennaio? La destinazione avrebbe del clamoroso…Ecco dove potrebbe trasferirsi in caso di addio da Manchester

