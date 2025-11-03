David via già a gennaio? Dalla Svizzera lanciano l’indiscrezione | due club alla porta ecco dove potrebbe trasferirsi e la posizione della Juventus

David via già a gennaio? Indiscrezione dalla Svizzera: Bayern e Tottenham pensano al canadese. L’attaccante non si è ambientato e ha perso il posto, la Juve valuta l’offerta. Arrivato in estate a parametro zero dal Lille, Jonathan David era uno dei colpi più attesi del mercato Juventus. Il centravanti classe 2000 della nazionale canadese doveva rappresentare una delle punte di diamante del nuovo attacco bianconero, ma la sua avventura a Torino potrebbe essere già ai titoli di coda. L’attaccante potrebbe clamorosamente lasciare il club bianconero già a gennaio. L’indiscrezione è stata lanciata nelle ultime ore e proviene dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

