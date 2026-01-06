Durosinmi identikit del bomber | Gran prospetto ecco come gioca

Iacopo Nathan Rafiu Durosinmi è il nuovo centravanti dello Sporting Club Pisa. Giocatore di talento, si distingue per le capacità offensive e la capacità di finalizzazione. Con un buon senso del gioco e una presenza importante in area, rappresenta una valida risorsa per la squadra nerazzurra. In questa presentazione, analizziamo l’identikit del bomber e il suo ruolo nel contesto della squadra.

di Iacopo Nathan Rafiu Durosinmi, un nome che da qualche ora rimbalza in tutta Pisa. Il nuovo centravanti dello Sporting Club, il giocatore capace di mettere a referto i tanti attesi gol della squadra nerazzurra. Un nome noto agli addetti ai lavori, molto meno ai tifosi della nostra Serie A, che però ha da tempo gli occhi addosso di tante società europee. Stiamo parlando di un giocatore nigeriano, nato il primo gennaio 2003, che dopo aver mosso i primi passi nella sua nazione, si è affermato in Repubblica Ceca. Il Viktoria Plzen, squadra da anni stabilmente presente tra Champions League ed Europa Leage, l'ha messo al centro del progetto.

