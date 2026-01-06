Discarica di Riceci, vince la gente. Il Tar blinda il no della Provincia . Nulla da fare per Mms e Aurora.

Il Tar ha confermato il diniego della Provincia di Ancona alla richiesta di autorizzazione per la discarica di Riceci, respingendo le istanze di Marche Multiservizi e dell’amministratore Mauro Tiviroli. La decisione segna l’ultimo capitolo in questa vicenda, confermando la posizione delle istituzioni locali e chiudendo di fatto ogni possibilità di sviluppo per il progetto.

di Antonella Marchionni Discarica di Riceci, ultimo atto. Il Tar chiude la porta in faccia a Marche Multiservizi e al suo amministratore delegato Mauro Tiviroli. Il ricorso della società Aurora srl (di cui Mms è socia) è stato respinto ed è stata condannata a pagare 31mila euro di spese legali. La sentenza pubblicata ieri "blinda" il no della Provincia: Via (valutazione di impatto ambientale) e pareri tecnici restano in piedi. Nello stesso giorno è stato bocciato anche il ricorso parallelo di Aurora contro gli atti "politici" e la conferenza istruttoria. Il progetto che da quattro anni spacca istituzioni e residenti inciampa sullo scalino più alto: il Tar respinge il ricorso di Aurora contro il diniego della Provincia e conferma il "no" alla discarica di rifiuti speciali non pericolosi prevista a Riceci–Ponte Armellina, nel Comune di Petriano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

