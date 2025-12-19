Il Tar Campania ha respinto il ricorso degli ex proprietari contro la Provincia di Benevento e la Samte, confermando la legittimità delle attività di stoccaggio rifiuti presso la ex fungaia di Toppa Infuocata a Fragneto Monforte. La decisione rappresenta un importante passo avanti per le autorità locali nella gestione dei siti di smaltimento, rafforzando l’azione di tutela ambientale e il rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tar Campania ha dichiarato con propria sentenza irricevibile il ricorso contro la Provincia di Benevento e la Società partecipata Samte presentato dagli ex proprietari della ex fungaia di località “Toppa Infuocata” di Fragneto Monforte ove era allocato un sito di stoccaggio rifiuti. Il contenzioso ammontava a circa 191 milioni di Euro: infatti era stato richiesto alla Provincia un risarcimento di circa 121 milioni di Euro, e, alla Samte di 70 milioni di Euro. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che ha voluto ricordare come nei mesi scorsi siano state rimosse, a seguito di un Accordo interistituzionale con la Regione Campania, Provincia, Eda e Samte, tutte le migliaia di tonnellate di rifiuti abbancati nella ex Fungaia su una superficie di 22. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Toppa Infuocata, il Tar dà ragione a Provincia di Benevento e Samte

Leggi anche: Frana in località ‘Toppa Infuocata’, approvato il progetto da oltre 700mila euro per il ripristino della SP 97

Leggi anche: Sanità, il Tar dà ragione alla Regione sul piano di rientro